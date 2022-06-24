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Для підсилення оборони Києва: на Дніпрі створили річковий дивізіон катерів

Для підсилення оборони Києва: на Дніпрі створили річковий дивізіон катерів

Київ • УНН

 • 384843 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Для підсилення оборони Києва на Дніпрі створено річковий дивізіон катерів. Про це повідомив командуючий ВМС ВС України Олексій Неїжпапа у коментарі телерадіостудії МО України "Бриз", передає УНН.

Цитата

«З ініціативи команди Сухопутних військ нами було створено дивізіон військових катерів на півночі Дніпра. Дивізіон зараз виконує завдання із забезпечення підтримки сил оборони Києва, що діють безпосередньо біля Дніпра. У перспективі з’явиться річкова флотилія, яка буде складатися з декількох дивізіонів, розміщених в різних місцях Дніпра. Це буде здійснюватися і за рахунок будівництва нових катерів, і за рахунок передачі катерів від наших партнерів», – повідомив Неїжпапа.

Він також додав, що річкову флотилію планується підсилити морською піхотою, адже в бойових діях це основна сила із захоплення плацдарму. Морська піхота буде виконувати завдання на річках з подолання перешкод та забезпечення дій корабельного складу.

Нагадаємо

Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР".

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