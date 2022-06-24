Для підсилення оборони Києва: на Дніпрі створили річковий дивізіон катерів

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«З ініціативи команди Сухопутних військ нами було створено дивізіон військових катерів на півночі Дніпра. Дивізіон зараз виконує завдання із забезпечення підтримки сил оборони Києва, що діють безпосередньо біля Дніпра. У перспективі з’явиться річкова флотилія, яка буде складатися з декількох дивізіонів, розміщених в різних місцях Дніпра. Це буде здійснюватися і за рахунок будівництва нових катерів, і за рахунок передачі катерів від наших партнерів», – повідомив Неїжпапа.

Він також додав, що річкову флотилію планується підсилити морською піхотою, адже в бойових діях це основна сила із захоплення плацдарму. Морська піхота буде виконувати завдання на річках з подолання перешкод та забезпечення дій корабельного складу.

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