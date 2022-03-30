"Для нас принципиальная поддержка США": Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

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"Состоялся разговор с президентом США Джо Байденом. Очень подробный, длился час. Конечно, поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи объемом 1 миллиард долларов и дополнительные 500 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки. И отметил, что именно сейчас-переломный момент", - заявил Зеленский.

"Был максимально искренним с ним. Для нас принципиальна поддержка Соединенных Штатов. И сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать всю мощь демократического мира. И если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров. А если мы реально отстаиваем свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощь в этот непростой переломный момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания", - подчеркнул он.

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