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Для эффективного использования F-16 Украине необходимы ракеты JASSM - СМИ

Для эффективного использования F-16 Украине необходимы ракеты JASSM - СМИ

Киев • УНН

 • 879144 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. До тех пор, пока Соединенные Штаты не примут передачу крылатых ракет JASSM Украине, F-16 не реализуют своего полного потенциала в Украине, пишет Forbes, сообщает УНН.

Детали

Как отмечает издание, F-16 не совместим с ракетами Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM.

Объединив F-16 с JASSM, украинские военно-воздушные силы могут удвоить свои силы дальнего удара.

Наращивание крылатых ракетных сил ВВС Украины может помочь Киеву достичь одной из главных целей: освобождение Крымского полуострова от девятилетней российской оккупации, говорится в статье.

"Истребители F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя", - заявил аналитик американского аналитического центра RAND в Калифорнии Бринн Таннехилл.

Дополнение

Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолёты. 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16

После тренировки украинских пилотов и инженеров, по словам главы государства, Украине передадут 42 самолета.

В свою очередь, Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что первые истребители F-16 от Дании будут в Украине ближе к новому году. Их будет около шести.

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