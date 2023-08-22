Для ефективного використання F-16 Україні необхідні ракети JASSM - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. До тих пір, поки Сполучені Штати не ухвалять передачу крилатих ракет JASSM Україні, F-16 не реалізують свого повного потенціалу в Україні, пише Forbes, повідомляє УНН.
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Як зазначає видання, F-16 не сумісний з ракетами Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM.
Об'єднавши F-16 з JASSM, українські військово-повітряні сили можуть подвоїти свої сили дальнього удару.
Нарощування крилатих ракетних сил ВПС України може допомогти Києву досягти однієї з головних цілей: звільнення Кримського півострова від дев'ятирічної російської окупації, йдеться у статті.
"Винищувачі F-16, оснащені JASSM, можуть мати вирішальне значення для довгострокового плану міністра оборони України Олексія Резнікова щодо повернення Криму "без бою", - заявив аналітик американського аналітичного центру RAND у Каліфорнії Брінн Таннехілл.
Доповнення
Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв про позитивне розв'язання питання постачання винищувачів F-16.
Після тренування українських пілотів та інженерів, за словами глави держави, Україні передадуть 42 літаки.
Своєю чергою, Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до нового року. Їх буде близько шести.