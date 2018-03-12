Для 10 классов Министерство образования готовит экспериментальный курс

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министерство образования и науки планирует с сентября в качестве эксперимента внедрить проект по изучению в 10-х классах интегрированного курса “Естественные науки”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.