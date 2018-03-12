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17:10 • 45200 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49750 просмотра

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Для 10 классов Министерство образования готовит экспериментальный курс

Для 10 классов Министерство образования готовит экспериментальный курс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Министерство образования и науки планирует с сентября в качестве эксперимента внедрить проект по изучению в 10-х классах интегрированного курса “Естественные науки”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.

Чтобы присоединиться к интегрированному курсу “Естественные науки”, школа должна обратиться в местный орган управления образованием.

Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.

Коллегия Миинстерства образования одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса “Естественные науки”. В каждой изучение курса базируется на знаниях и компетентности, которые учащиеся получили в основной школе.

“Проекты направлено на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, имел представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии”, — говорится в сообщении.

Также указано, что: “Поэтому курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Преподавать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации”.

Как сообщал УНН, МОН Украины открыло в Полтаве университет “для тех, кому за 50”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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