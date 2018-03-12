Для 10 классов Министерство образования готовит экспериментальный курс
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Министерство образования и науки планирует с сентября в качестве эксперимента внедрить проект по изучению в 10-х классах интегрированного курса “Естественные науки”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.
Чтобы присоединиться к интегрированному курсу “Естественные науки”, школа должна обратиться в местный орган управления образованием.
Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.
Коллегия Миинстерства образования одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса “Естественные науки”. В каждой изучение курса базируется на знаниях и компетентности, которые учащиеся получили в основной школе.
“Проекты направлено на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, имел представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии”, — говорится в сообщении.
Также указано, что: “Поэтому курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Преподавать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации”.
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