Для 10 класів Міністерство освіти готує експериментальний курс
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністерство освіти та науки планує з вересня у якості експерименту впровадити проект із вивчення в 10-х класах інтегрованого курсу “Природничі науки”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.
Щоб долучитися до інтегрованого курсу “Природничі науки”, школа має звернутися до місцевого органу управління освітою.
Експериментальні програми розроблено для класів суспільно-гуманітарного, спортивного та художньо-естетичного спрямування.
Колегія Міінстерства освіти схвалила 4 проекти навчальних програм інтегрованого курсу “Природничі науки”. У кожній вивчення курсу базується на знаннях і компетентностях, які учні набули в основній школі.
“Проекти спрямоване на ті, щоб навіть той випускник, який не спеціалізується на природничих науках, зміг сформувати цілісне уявлення про світ, мав уявлення про широкий спектр наукових ідей астрономії, біології, географії, економіки, фізики і хімії”, — йдеться у повідомленні.
Також вказано, що: “Через це курс може викладатися лише для учнів, що не планують складати ЗНО із природничих предметів. Викладати курс можуть вчителі природничих предметів без обов’язкового проходження курсів підвищення кваліфікації”.
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