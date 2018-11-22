Диетолог посоветовал давать малышам сахар ежедневно

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Дети в возрасте 1-3 лет должны потреблять от 35 до 40 г сахара в сутки, а также 5-15 г кондитерских изделий. Об этом сообщил президент Ассоциации педиатров-гастроэнтерологов и нутрициологов Украины, главный внештатный детский гастроэнтеролог МОЗ Украины Олег Шадрин в комментарии корреспонденту УНН.

"Сладости ребенку нужно давать в ограниченном количестве, но рацион малышей 1-3 лет обязательно должен включать сахар. Он обеспечивает поступление веществ, энергетически ценных для организма ребенка", - отметил медик.

По его словам, норма для детей в возрасте 1-1,5 лет, составляет 35 г, для детей 1,5-3 года - 40 г. Кроме того, детям 1,5-3 года можно давать 10 г сухофруктов в день и 5-15 г кондитерских изделий.

При этом он добавил, что среди "кондитерки" для детей следует выбирать печенье, пастилу, мармелад, фруктовую карамель, варенье, джем, повидло и мед (1 г в сутки), если ребенок его хорошо воспринимает.

Напомним, из рациона детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, следует исключить соленые и копченые колбасы, сладости с красителями и искусственными ароматизаторами, а также чай, кофе и "искусственные" сладкие напитки.

Новый отчет Всемирной организации здравоохранения, представленный в Португалии сегодня, указывает на рост числа подростков, страдающих ожирением во многих странах европейского региона.

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