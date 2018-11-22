Диетолог посоветовал давать малышам сахар ежедневно

"Сладости ребенку нужно давать в ограниченном количестве, но рацион малышей 1-3 лет обязательно должен включать сахар. Он обеспечивает поступление веществ, энергетически ценных для организма ребенка", - отметил медик.



По его словам, норма для детей в возрасте 1-1,5 лет, составляет 35 г, для детей 1,5-3 года - 40 г. Кроме того, детям 1,5-3 года можно давать 10 г сухофруктов в день и 5-15 г кондитерских изделий.



При этом он добавил, что среди "кондитерки" для детей следует выбирать печенье, пастилу, мармелад, фруктовую карамель, варенье, джем, повидло и мед (1 г в сутки), если ребенок его хорошо воспринимает.



Напомним, из рациона детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, следует исключить соленые и копченые колбасы, сладости с красителями и искусственными ароматизаторами, а также чай, кофе и "искусственные" сладкие напитки.



Новый отчет Всемирной организации здравоохранения, представленный в Португалии сегодня, указывает на рост числа подростков, страдающих ожирением во многих странах европейского региона.