Дієтолог порадив давати малюкам цукор щодня

"Солодощі дитині треба давати в обмеженій кількості, але раціон малюків 1-3 років обов'язково має включати цукор. Він забезпечує надходження речовин, енергетично цінних для організму дитини", - зазначив медик.



За його словами, норма для дітей, віком 1-1,5 років, складає 35 г, для дітей 1,5-3 роки – 40 г. Крім того, дітям 1,5-3 року можна давати 10 г сухофруктів на день і 5-15 г кондитерських виробів.



При цьому він додав, що серед "кондитерки" для дітей слід вибирати печиво, пастилу, мармелад, фруктову карамель, варення, джем, повидло і мед (1 г на добу), якщо дитина його добре сприймає.



Нагадаємо, з раціону дітей, особливо дошкільного і молодшого шкільного віку, слід виключити солоні і копчені ковбаси, солодощі із барвниками і штучними ароматизаторами, а також чай, каву і "штучні" солодкі напої.



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