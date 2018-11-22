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Дієтолог порадив давати малюкам цукор щодня

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Діти у віці 1-3 роки мають споживати від 35 до 40 г цукру на добу, а також 5-15 г кондитерських виробів. Про це повідомив президент Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України, головний позаштатний дитячий гастроентеролог МОЗ України Олег Шадрін у коментарі кореспонденту УНН.

"Солодощі дитині треба давати в обмеженій кількості, але раціон малюків 1-3 років обов'язково має включати цукор. Він забезпечує надходження речовин, енергетично цінних для організму дитини", - зазначив медик.

За його словами, норма для дітей, віком 1-1,5 років, складає 35 г, для дітей 1,5-3 роки – 40 г. Крім того, дітям 1,5-3 року можна давати 10 г сухофруктів на день і 5-15 г кондитерських виробів.

При цьому він додав, що серед "кондитерки" для дітей слід вибирати печиво, пастилу, мармелад, фруктову карамель, варення, джем, повидло і мед (1 г на добу), якщо дитина його добре сприймає.

Нагадаємо, з раціону дітей, особливо дошкільного і молодшого шкільного віку, слід виключити солоні і копчені ковбаси, солодощі із барвниками і штучними ароматизаторами, а також чай, каву і "штучні" солодкі напої.

Новий звіт Всесвітньої організації з охорони здоров’я, представлений в Португалії сьогодні, вказує на зростання кількості підлітків, що страждають на ожиріння у багатьох країнах європейського регіону.

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