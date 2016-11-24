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Диетолог: частое употребление снеков молодежью подобно бомбе замедленного действия

Киев • УНН

 • 11880 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Молодые люди, на фоне их эмоционального фона, более уязвимы к негативному воздействию снеков на организм. Об этом в комментарии УНН рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Александра Кириленко.

Диетолог: частое употребление снеков молодежью подобно бомбе замедленного действия

"При частом употреблении снеков у человека полностью меняются вкусовые рецепторы, которые начинают быть направлены на более острую, насыщенную и на более "вкусную", по их мнению, еду, а не на настоящие вкусовые качества продуктов питания. Так, например, есть снеки со вкусом курицы или бекона в составе которых, безусловно, нет курицы или бекона, но есть химические вещества, усиливающие вкус ", - отметила А.Кириленко.

По ее словам, при частом употреблении снеков могут возникнуть проблемы с эмалью зубов (например кариес), слюнными железами (слюнокаменная болезнь - сиалолитиаз), стоматиты, гингивиты.

Диетолог отметила, что молодые люди, чаще всего, болеют язвенной болезнью желудка. Более того, негативное влияние снеков на здоровье усиливает эмоциональный фон, присущий молодежи.

"Употребление снеков молодыми людьми можно сравнить с "бомбой замедленного действия". Так, например, студент нервничает на сессии, при этом ест снеки. С одной стороны стрессы убивают слизистую оболочку кишечного тракта, а с другой стороны - снеки. Это такой двойной удар", - отметила диетолог.

По словам А.Кириленко, в зависимости от особенностей организма, частое употребление снеков может сказаться на человеке через несколько недель до нескольких месяцев.

Диетолог отметила, если человек будет употреблять снеки примерно один раз в сезон, то определенно не это повлияет на здоровье. Однако, частое употребление снеков меняет вкусовые рецепторы и у человека появляется желание постоянно принимать более соленую и острую пищу, соответственно приводит к проблемам со здоровьем.

Напомним, в УНН стартовал социальный эксперимент, в рамках которого на безопасность будут проверены сухарики, орешки и семечки.

Отобранные образцы протестируют на наличие в них плесневых грибов, микотоксинов, подсолнечник проверят на содержание меди и кадмия (этот элемент и его соединения являются чрезвычайно токсичными даже в незначительных концентрациях. Имеет свойство накапливаться в организмах и экосистемах).

Также закупленные орешки и сухарики пройдут исследования на содержание различных канцерогенов и особо опасного для здоровья человека акриламида (повреждает нервную систему, является фактором генных мутаций и образования злокачественных опухолей).

Как сообщал УНН, контроль за продажей запрещенных в школах снеков возложен на директоров учебных заведений.

При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.

По его словам, за последние месяцы школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

"Госпродпотребслужба умело рапортует, что в каждом из случаев держит ситуацию на контроле, однако, что планирует и планирует ли вообще действовать, чтобы тотально промониторить качество школьного питания - не говорит. А не говорим, потому что ничего в этом направлении не делает", - отметил он и предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.

"Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - отметил С.Тригубенко.

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