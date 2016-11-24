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Дієтолог: часте вживання снеків молоддю подібне до бомби уповільненої дії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Молоді люди, на фоні їх емоційного фону, більш вразливі до негативного впливу снеків на організм. Про це у коментарі УНН розповіла кандидат медичних наук, дієтолог Олександра Кіриленко.

Дієтолог: часте вживання снеків молоддю подібне до бомби уповільненої дії

“При частому вживанні снеків у людини повністю змінюються смакові рецептори, які починають бути направлені на більш гостру, насичену та на більш „смачну“, на їх думку, їжу, а не на справжні смакові якості продуктів харчування. Так, наприклад, є снеки із смаком курки чи бекону у складі яких, безперечно, не має курки чи бекону, але є хімічні речовини, що посилюють смак”, — зазначила О.Кіриленко.

За її словами, при частому вживанні снеків можуть виникнути проблеми з емаллю зубів (наприклад карієс), слинними залозами (слинокамьяна хвороба — сіалолітіаз), стоматити, гінгівіти.

Дієтолог зауважила, що молоді люди, частіше за все, хворіють виразковою хворобою шлунку. Більш того, негативний вплив снеків на здоров'я посилює емоційний фон, притаманний молоді.

“Вживання снеків молодими людьми можна порівняти із „бомбою уповільненої дії“. Так, наприклад, студент нервує на сесії, при цьому їсть снеки. З одного боку стреси вбивають слизову оболонку кишечного тракту, а з іншого боку - снеки. Це такий подвійний удвар”, — зазначила дієтолог.

За словами О.Кіриленко, у залежності від особливостей організму, часте вживання снеків може позначитися на людині через кілька тижнів до кількох місяців.

Дієтолог зауважила, якщо людина вживатиме снеки приблизно один раз на сезон, то безперечно не це вплине на здоров’я. Однак, часте вживання снеків змінює смакові рецептори і в людини з'являється бажання постійно вживати більш солону та гостру їжу, що відповідно призводить до проблем із здоров’ям.

Нагадаємо, в УНН стартував соціальний експеримент в рамках якого на безпечність будуть перевірені сухарики, горішки та насіння.

Відібрані зразки будуть протестують на наявність у них пліснявих грибів, мікотоксинів, соняшник перевірять на вміст міді і кадмію (цей елемент і його сполуки є надзвичайно токсичними, навіть, у незначних концентраціях. Має властивість накопичуватись в організмах і екосистемах).

Також закуплені горішки і сухарики пройдуть дослідження на вміст різноманітних канцерогенів та особливо небезпечного для здоров’я людини акриламіду (пошкоджує нервову систему, є чинником генних мутацій та утворення злоякісних пухлин).

Як повідомляв УНН, контроль за продажем заборонений у школах снеків покладений на директорів навчальних закладів.

При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.

За його словами, протягом останніх місяців, школярі труїлися неякісним харчуванням в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях.

“Держпродспоживслужба вправно рапортує, що у кожному з випадків тримає ситуацію на контролі, проте, що планує та чи планує взагалі вживати аби тотально промоніторити якість шкільного харчування — не каже. А не каже, бо нічого в цьому напрямку не робить”, — зазначив він та запропонував батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.

“Готовий підтримати такі звернення до контролерів”, — зазначив С.Тригубенко.

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