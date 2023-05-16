Странный конкурс от Насти Каменских: розыгрыш элитного авто, чтобы собрать 100 тысяч гривен на ВСУ. Как отреагировали украинцы?
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Певица Настя Каменских объявила благотворительный розыгрыш элитного авто Infiniti и нового IPhone, чтобы собрать 100 тысяч гривен на машину для ВСУ. Соответствующее объявление появилось на ее странице в соцсети, пишет УНН.
Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо подписаться на страницу певицы в Instagram и ждать прямого эфира.
Цитата
“Поэтому я решила объявить мой именной благотворительный конкурс, с которого мы с вами отправим донат в 100 тысяч гривен на авто для Нацгвардии Украны, батальона „Азов“. Я подготовила для вас невероятный подарок автомобиль Infiniti, который может стать вашим”, — сказала певица.
Также в виде дополнительно приза она пообещала новый IPhone. Отметила, что победитель может отказаться от авто и забрать свой выигрыш деньгами.
В сети не слишком приветливо восприняли конкурс от Каменских. Многие пользователи сошлись на мнении, что это не совсем уместный пиар.
Судя по всему, волна критики привела к тому, что певица объявление о конкурсе удалила.
Дополнительно
Стоимость нового Infiniti, в зависимости от марки и комплектации, колеблется в пределах 2 миллионов гривен. Новый IPhone — это как минимум треть от той суммы, которую Каменских предлагает задонатить на ВСУ.
Напомним
Псевдоволонтеру сообщено о подозрении за мошенничество с гуманитарной помощью.