Дивний конкурс від Насті Каменських: розіграш елітного авто, аби зібрати 100 тисяч гривень на ЗСУ. Як відреагували українці?
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Співачка Настя Каменських оголосила благодійний розіграш елітного авто Infiniti та нового IPhone, аби зібрати 100 тисяч гривень на машину для ЗСУ. Відповідне оголошення з’явилося на її сторінці у соцмережі, пише УНН.
Аби взяти участь у розіграші необхідно підписатися на сторінку співачки в Instagram та чекати прямого ефіру.
Цитата
“Тому я вирішила оголосити мій іменний благодій конкурс, з якого ми з вами відправимо донат в 100 тисяч гривень на авто для Нацгвардії Украни, батальйону „Азов“. Я підготувала для вас неймовірний подарунок автомобіль Infiniti, який може стати вашим”, — сказала співачка.
Також у вигляді додатково призу вона пообіцяла новий IPhone. Зазначила, що переможець може відмовитися від авто та забрати свій виграш грошима.
У мережі не надто привітно сприйняли конкурс від Каменських. Багато користувачів зійшлися на думці, що це не зовсім доречний піар.
Судячи з усього, хвиля критики призвела до того, що співачка оголошення про конкурс видалила.
Додатково
Вартість нового Infiniti, в залежності від марки та комплектації, коливається у межах 2 мільйонів гривень. Новий IPhone — це як мінімум третина від тієї суми, яку Каменських пропонує задонатити на ВСУ.
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