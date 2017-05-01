Детскую узкоколейную железную дорогу запустили в Ужгороде

Около двух сотен ужгородцев и туристов посетили торжественное открытие узкоколейки, чтобы совершить путешествие вдоль реки Уж от станции “Молодежная” до станции “Парк”. Длина пути — 1200 метров, а передвижной состав детской железной дороги — это тепловоз и два пассажирских вагона. После прошлогоднего открытия только за первые несколько дней пассажирами детской железной дороги стали почти 4 тысячи человек, подавляющее большинство из которых — дети.

“С начала сезона железную дорогу обслуживают двое дежурных по станции, два проводника, локомотивная бригада — машинист и его заместитель, билетный кассир. Кроме того, у нас действует кружок юных железнодорожников, где сегодня учатся 35 учеников. Впоследствии именно из их числа в вагонах появятся дети-проводники, как это было в прошлом году”, — сообщила УНН начальник Закарпатской детской железной дороги Вера Захарова.

Ужгородская детская железная дорога, которую начали строить еще в 1945 году, — один из символов города. Она не работала с 2009 года. В 2016-м ко Дню Независимости Украины силами областной власти и Львовской железной дороги уникальный объект восстановили.

“Инициатива возродить ужгородскую узкоколейку принадлежит председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю. Скажу честно, задачу поставили добровольно-принудительно, но мы не жалеем, что сделали это, и будем и в дальнейшем поддерживать такие проекты в западном регионе. Тем более, что детская железная дорога это не только развлечения, но и внешкольный досуг для детей. Здесь действует кружок, где учатся юные проводники, машинисты, путейцы, вагонщики. На западе страны действуют всего четыре подобных объекта — Львовская, Закарпатская, Ровенская и Луцкая детские железные дороги”, — рассказал УНН директор Львовской железной дороги Иван Груник.

В первый рейс тепловоз и два вагона пассажиров повели машинист И.Груник и помощник машиниста Геннадий Москаль — оба железнодорожники.

Отныне и до 1 сентября в выходные и праздничные дни каждые 40 минут в центре Ужгорода звучать гудок локомотива, а это значит, что уникальная узкоколейка снова работает. Для юных посетителей — это развлечение, а для взрослых — ностальгия, ведь для многих поколений ужгородцев узкоколейка была любимым детским объектом в городе.

Как ранее сообщал УНН, вчера, 30 апреля, в центре Ужгорода на Театральной площади состоялась презентация II международного фестиваля огненного искусства и шоу-программ “FIRE LIFE FEST”.