Дитячу вузькоколійну залізницю запустили в Ужгороді

Близько двох сотень ужгородців та туристів завітали на урочисте відкриття вузькоколійки, аби здійснити подорож вздовж річки Уж від станції “Молодіжна” до станції “Парк”. Довжина колії — 1200 метрів, а рухомий склад дитячої залізниці — це тепловоз та два пасажирських вагони. Після минулорічного відкриття лише за перші кілька днів пасажирами дитячої залізниці стали майже 4 тисячі осіб, переважна більшість з яких — діти.

“З початку сезону залізницю обслуговують двоє чергових по станції, два провідника, локомотивна бригада — машиніст та його заступник, квитковий касир. Окрім того, у нас діє гурток юних залізничників, де на сьогодні навчаються 35 учнів. Згодом саме з їх числа у вагонах з′являться діти-провідники, як це було минулого року”, — повідомила УНН начальник Закарпатської дитячої залізниці Віра Захарова.

Ужгородська дитяча залізниця, яку почали будувати ще у 1945 році, — один з символів міста. Вона не працювала з 2009 року. У 2016-му до Дня Незалежності України силами обласної влади та Львівської залізниці унікальний об′єкт відновили.

“Ініціатива відродити ужгородську вузькоколійку належить голові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю. Скажу чесно, задачу поставили добровільно-примусово, але ми не жалкуємо, що зробили це, і будемо й надалі підтримувати такі проекти у західному регіоні. Тим більше, що дитяча залізниця це не лише розваги, але й позашкільне дозвілля для дітей. Тут діє гурток, де навчаються юні провідники, машиністи, колійники, вагонники. На заході країни діють всього чотири подібні об′єкти — Львівська, Закарпатська, Рівненська і Луцька дитячі залізниці”, — розповів УНН директор Львівської залізниці Іван Груник.

У перший рейс тепловоз та два вагони пасажирів повели машиніст І.Груник та помічник машиніста Геннадій Москаль — обидва залізничники.

Відтепер і до 1 вересня у вихідні та святкові дні кожні 40 хвилин у центрі Ужгорода лунатиме гудок локомотива, а це означає, що унікальна вузькоколійка знову працює. Для юних відвідувачів — це розвага, а для дорослих — ностальгія, адже для багатьох поколінь ужгородців вузькоколійка була улюбленим дитячим об′єктом у місті.

Як раніше повідомляв УНН, учора, 30 квітня, у центрі Ужгорода на площі Театральній відбулася презентація ІІ міжнародного фестивалю вогняного мистецтва та шоу-програм “FIRE LIFE FEST”.