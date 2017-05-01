Дитячу вузькоколійну залізницю запустили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, 1 травня, в Ужгороді дали старт літньому сезону дитячої вузькоколійної залізниці, передає кореспондент УНН.
Близько двох сотень ужгородців та туристів завітали на урочисте відкриття вузькоколійки, аби здійснити подорож вздовж річки Уж від станції “Молодіжна” до станції “Парк”. Довжина колії — 1200 метрів, а рухомий склад дитячої залізниці — це тепловоз та два пасажирських вагони. Після минулорічного відкриття лише за перші кілька днів пасажирами дитячої залізниці стали майже 4 тисячі осіб, переважна більшість з яких — діти.
“З початку сезону залізницю обслуговують двоє чергових по станції, два провідника, локомотивна бригада — машиніст та його заступник, квитковий касир. Окрім того, у нас діє гурток юних залізничників, де на сьогодні навчаються 35 учнів. Згодом саме з їх числа у вагонах з′являться діти-провідники, як це було минулого року”, — повідомила УНН начальник Закарпатської дитячої залізниці Віра Захарова.
Ужгородська дитяча залізниця, яку почали будувати ще у 1945 році, — один з символів міста. Вона не працювала з 2009 року. У 2016-му до Дня Незалежності України силами обласної влади та Львівської залізниці унікальний об′єкт відновили.
“Ініціатива відродити ужгородську вузькоколійку належить голові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю. Скажу чесно, задачу поставили добровільно-примусово, але ми не жалкуємо, що зробили це, і будемо й надалі підтримувати такі проекти у західному регіоні. Тим більше, що дитяча залізниця це не лише розваги, але й позашкільне дозвілля для дітей. Тут діє гурток, де навчаються юні провідники, машиністи, колійники, вагонники. На заході країни діють всього чотири подібні об′єкти — Львівська, Закарпатська, Рівненська і Луцька дитячі залізниці”, — розповів УНН директор Львівської залізниці Іван Груник.
У перший рейс тепловоз та два вагони пасажирів повели машиніст І.Груник та помічник машиніста Геннадій Москаль — обидва залізничники.
Відтепер і до 1 вересня у вихідні та святкові дні кожні 40 хвилин у центрі Ужгорода лунатиме гудок локомотива, а це означає, що унікальна вузькоколійка знову працює. Для юних відвідувачів — це розвага, а для дорослих — ностальгія, адже для багатьох поколінь ужгородців вузькоколійка була улюбленим дитячим об′єктом у місті.
Як раніше повідомляв УНН, учора, 30 квітня, у центрі Ужгорода на площі Театральній відбулася презентація ІІ міжнародного фестивалю вогняного мистецтва та шоу-програм “FIRE LIFE FEST”.