Disney увольняет несколько сотен сотрудников — СМИ
Киев • УНН
Disney увольняет несколько сотен сотрудников в кадровых и технологических подразделениях. Компания переживает трансформацию из-за ИИ и конкуренции в сфере стриминга.
Компания Walt Disney сокращает несколько сотен сотрудников в отделах кадров и технологий. Об этом в понедельник агентству Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает УНН.
С момента, когда Джош Д'Амаро возглавил компанию в марте, в высшем руководстве Disney произошло несколько изменений; в частности, Пол Родер, работающий в компании уже 25 лет, был назначен директором по коммуникациям.
Д'Амаро возглавил этого гиганта индустрии развлечений в период трансформации, обусловленной развитием искусственного интеллекта, снижением кассовых сборов и усилением конкуренции со стороны стриминговых сервисов.
По состоянию на конец 2025 финансового года в компании работало около 231 000 человек: примерно 172 000 — в США, а 59 000 — за пределами страны.
В апреле Disney сократила около 1000 рабочих мест в маркетинговом подразделении (реорганизованном в январе) и других частях компании, в частности в сферах кино- и телевизионного бизнеса, ESPN, производства товаров и технологий, а также в некоторых корпоративных подразделениях.
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В прошлом году компания также проводила сокращение штата: как сообщало агентство Reuters, были уволены несколько сотен сотрудников в подразделениях маркетинга кино и телевидения, телевизионного пиара, а также кастинга и разработки проектов.
В 2023 году Disney сократила 7000 рабочих мест в рамках мер по экономии средств на сумму 5,5 миллиарда долларов, инициированных бывшим генеральным директором Бобом Айгером.
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