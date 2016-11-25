Директора Киевского центра соцадаптации уличили в хищении госсредств

Установлено, что на протяжении 2013-2015 годов директор Киевского центра социальной адаптации престарелых, инвалидов и других лиц, не имеющих постоянного места жительства, по предварительному сговору с другими должностными лицами указанного заведения, организовала схему хищения бюджетных средств, выделенных для обеспечения деятельности вышеупомянутого центра.

В среду, 23 ноября, директора и двух должностных лиц задержано в порядке ст.208 УПК Украины.

Задержанным сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей, находясь на которых они совершили преступление.