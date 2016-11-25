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Директора Київського центру соцадаптації викрили на розкраданні держкоштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Директора Київського центру соціальної адаптації викрили на організації схеми розкрадання бюджетних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

Директора Київського центру соцадаптації викрили на розкраданні держкоштів

Встановлено, що упродовж 2013-2015 років директор Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання, за попередньою змовою з іншими службовими особами вказаного закладу, організувала схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення діяльності вищезазначеного центру.

У середу, 23 листопада, директора та двох службових осіб затримано в порядку ст.208 КПК України.

Затриманим повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад, перебуваючи на яких вони скоїли злочин.

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