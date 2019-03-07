Директор Европейской киноакадемии приедет на награждение кинопремии "Золотая дзыга"

В этом году национальную кинопремию “Золотая дзыга” будут вручать уже в третий раз. Торжественная церемония вручения наград состоится в Киеве 19 апреля. Премия учреждена Украинская киноакадемией.

Марион Дьоринг работает в Европейской киноакадемии более тридцати лет. В 1996 году Дьоринг стала ее директором, а с 2004 года также является продюсером торжественной церемонии вручения наград Европейской киноакадемии. В 2006 году стала исполнительным директором EFA Productions GmbH, компании, которая вместе с Европейской киноакадемией занимается организацией церемонии вручения наград.

Директор Европейской киноакадемии Марион Дьоринг неоднократно высказывалась в поддержку незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова. И уже несколько лет подряд активно распространяет эту информацию среди европейского киносообщества и политиков. Члены Европейской киноакадемии активно участвуют в написании петиций и сборе подписей в поддержку украинского политзаключенного Кремля.

Напомним, на красной дорожке Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) состоялся флешмоб в поддержку украинских политзаключенных в РФ и, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова.