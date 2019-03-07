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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109819 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113926 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116598 просмотра

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7 марта, 13:58 • 117243 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146814 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115998 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140683 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Директор Европейской киноакадемии приедет на награждение кинопремии "Золотая дзыга"

Директор Европейской киноакадемии приедет на награждение кинопремии "Золотая дзыга"

Киев  •  УНН

 • 10095 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Почетным гостем церемонии вручения наград Украинской кинопремии “Золотая дзыга” в Киеве станет директор Европейской киноакадемии Марион Дьоринг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую киноакадемию.

В этом году национальную кинопремию “Золотая дзыга” будут вручать уже в третий раз. Торжественная церемония вручения наград состоится в Киеве 19 апреля. Премия учреждена Украинская киноакадемией.

Марион Дьоринг работает в Европейской киноакадемии более тридцати лет. В 1996 году Дьоринг стала ее директором, а с 2004 года также является продюсером торжественной церемонии вручения наград Европейской киноакадемии. В 2006 году стала исполнительным директором EFA Productions GmbH, компании, которая вместе с Европейской киноакадемией занимается организацией церемонии вручения наград.

Директор Европейской киноакадемии Марион Дьоринг неоднократно высказывалась в поддержку незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова. И уже несколько лет подряд активно распространяет эту информацию среди европейского киносообщества и политиков. Члены Европейской киноакадемии активно участвуют в написании петиций и сборе подписей в поддержку украинского политзаключенного Кремля.

Напомним, на красной дорожке Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) состоялся флешмоб в поддержку украинских политзаключенных в РФ и, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова.

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