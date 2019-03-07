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Директор Європейської кіноакадемії приїде на нагородження кінопремії "Золота дзиґа"

Директор Європейської кіноакадемії приїде на нагородження кінопремії "Золота дзиґа"

Київ • УНН

 • 10096 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Почесним гостем церемонії вручення нагород української кінопремії “Золота дзиґа” стане директор Європейської кіноакадемії Маріон Дьорінг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українську кіноакадемію.

Цього року національну кінопремію “Золота дзиґа” вручатимуть вже втретє. Урочиста церемонія вручення нагород відбудеться 19 квітня. Премія заснована Українською кіноакадемією.

Маріон Дьорінг працює в Європейській кіноакадемії понад тридцять років. У 1996 році Маріон Дьорінг стала її директором, а з 2004 року також є продюсером урочистої церемонії вручення нагород Європейської кіноакадемії. У 2006 році стала виконавчим директором EFA Productions GmbH, компанії, яка разом з Європейською кіноакадемією займається організацією церемонії вручення нагород.

Директор Європейської кіноакадемії Маріон Дьорінг неодноразово висловлювалася на підтримку незаконно засудженого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова. І вже кілька років поспіль активно поширює цю інформацію серед європейської кіноспільноти та політиків. Члени Європейської кіноакадемії беруть активну участь у написанні петицій та зборі підписів на підтримку українського політв’язня Кремля.

Нагадаємо, на червоній доріжці Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале) відбувся флешмоб на підтримку українських політв’язнів у РФ та, зокрема, українського режисера Олега Сенцова.

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