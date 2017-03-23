Директор Луцкводоканала растратил почти 2 млн грн - прокуратура

В ведомстве добавляют, что следователи установили, что в 2014 году руководитель коммунального предприятия заключил фиктивные договоры и растратил бюджетные деньги.

Директору уже объявили подозрение.

Напомним, 13 марта Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила должностных лиц дирекции ПАО "Укрпочта", которые растратили более 600 тыс. гривен. Как установили тернопольские правоохранители, между "Укрпочтой" и местным предприятием было заключено соглашение по обслуживанию регистраторов расчетных операций, используемых отделениями связи. На самом деле обслуживание кассовых аппаратов осуществлялось непосредственно работниками "Укрпочты".