Директор Луцкводоканала растратил почти 2 млн грн - прокуратура
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 23 марта. УНН. В растрате 1,7 миллиона гривен бюджетных средств правоохранители заподозрили директора КП "Луцкводоканал". По факту служебного подлога и растраты чужого имущества возбуждено уголовное производство по статье 191 УК, информирует прокуратура Волынской области, передает УНН.
В ведомстве добавляют, что следователи установили, что в 2014 году руководитель коммунального предприятия заключил фиктивные договоры и растратил бюджетные деньги.
Директору уже объявили подозрение.
Напомним, 13 марта Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила должностных лиц дирекции ПАО "Укрпочта", которые растратили более 600 тыс. гривен. Как установили тернопольские правоохранители, между "Укрпочтой" и местным предприятием было заключено соглашение по обслуживанию регистраторов расчетных операций, используемых отделениями связи. На самом деле обслуживание кассовых аппаратов осуществлялось непосредственно работниками "Укрпочты".