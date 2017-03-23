Директор Луцькводоканалу розтратив майже 2 млн грн - прокуратура

У відомстві додають, слідчі встановили, що в 2014 році керівник комунального підприємства уклав фіктивні договори та розтратив бюджетні гроші.

Директорові вже оголошено підозру.

Нагадаємо, 13 березня Служба безпеки України разом з поліцією викрила посадовців дирекції ПАТ “Укрпошта”, які розтратили більше 600 тисяч гривень. Як встановили тернопільські правоохоронці, між “Укрпоштою” та місцевим підприємством була укладена угода з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку. Насправді ж обслуговування касових апаратів здійснювалося безпосередньо працівниками “Укрпошти”.