Директор Луцькводоканалу розтратив майже 2 млн грн - прокуратура

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27 березня, 18:53 • 82112 перегляди

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27 березня, 15:10 • 107344 перегляди

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Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

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27 березня, 12:45 • 177885 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 11:15 • 110992 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134424 перегляди

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27 березня, 08:00 • 121449 перегляди

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 23 березня. УНН. У розтраті 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів правоохоронці запідозрили директора КП “Луцькводоканал”. За фактом службового підроблення та розтрати чужого майна порушене кримінальне провадження за статтею 191 ККУ, інформує прокуратура Волинської області, передає УНН.

У відомстві додають, слідчі встановили, що в 2014 році керівник комунального підприємства уклав фіктивні договори та розтратив бюджетні гроші.

Директорові вже оголошено підозру.

Нагадаємо, 13 березня Служба безпеки України разом з поліцією викрила посадовців дирекції ПАТ “Укрпошта”, які розтратили більше 600 тисяч гривень. Як встановили тернопільські правоохоронці, між “Укрпоштою” та місцевим підприємством була укладена угода з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку. Насправді ж обслуговування касових апаратів здійснювалося безпосередньо працівниками “Укрпошти”.

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