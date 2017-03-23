Директор Луцькводоканалу розтратив майже 2 млн грн - прокуратура
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 23 березня. УНН. У розтраті 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів правоохоронці запідозрили директора КП “Луцькводоканал”. За фактом службового підроблення та розтрати чужого майна порушене кримінальне провадження за статтею 191 ККУ, інформує прокуратура Волинської області, передає УНН.
У відомстві додають, слідчі встановили, що в 2014 році керівник комунального підприємства уклав фіктивні договори та розтратив бюджетні гроші.
Директорові вже оголошено підозру.
Нагадаємо, 13 березня Служба безпеки України разом з поліцією викрила посадовців дирекції ПАТ “Укрпошта”, які розтратили більше 600 тисяч гривень. Як встановили тернопільські правоохоронці, між “Укрпоштою” та місцевим підприємством була укладена угода з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку. Насправді ж обслуговування касових апаратів здійснювалося безпосередньо працівниками “Укрпошти”.