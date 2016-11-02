Директор Библиотеки украинской литературы не признала вину в экстремизме

После объявления прокурорами обвинительного заключения Н.Шарина сказала, что отвергает версию следствия и виновной себя не признает.

"Никакой вины за собой я не чувствую. Прошу гособвинение мне разъяснить сущность моей вины в экстремизме. Что касается обвинения в растрате, мне обвинение понятно, виновным себя не считаю", - сказала Н.Шарина.

Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.

Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенным.