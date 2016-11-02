Директор Бібліотеки української літератури не визнала вину в екстремізмі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Директор Бібліотеки української літератури Наталія Шаріна у Міщанському суді Москви не визнала свою вину в екстремізмі, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Після оголошення прокурорами обвинувального висновку Н.Шаріна сказала, що відкидає версію слідства і винною себе не визнає.
"Ніякої провини за собою я не відчуваю. Прошу держобвинувачення мені роз'яснити сутність моєї провини в екстремізмі. Що стосується звинувачення в розтраті, мені звинувачення зрозуміле, винною себе не вважаю", - сказала Н.Шаріна.
Н.Шаріна перебуває під домашнім арештом із жовтня 2015 року. Їй інкримінують порушення російського законодавства за статтями про розпалювання ненависті й ворожнечі, а також розтрату коштів.
Н.Шаріну затримали після обшуку в бібліотеці, під час якого вилучили книги, визнані у Росії забороненими екстремістськими матеріалами.
Правозахисний центр "Меморіал" визнав Н.Шаріну політв’язнем.