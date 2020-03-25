Диппредставительства помогли вернуться из-за границы почти 80 тыс. украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 20:00 24 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 78 592 гражданина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центре МИД Украины в Telegram, что было сделано во вторник вечером.
“По состоянию на 20:00 24 марта 78592 гражданина уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений”, — говорится в сообщении.
В частности, 152 гражданина Украины находится на карантине: Австралия — 2, Бразилия — 16, Вьетнам — 8, Катар — 1, Китай — 1, Куба — 1, Молдова — 2, Нидерланды — 1, ОАЭ — 3, Польша — 106, Румыния — 1, США — 2, ФРГ — 7, Черногория — 1.
Еще 18 граждан Украины за рубежом проходит лечение: в Германии — 5, в Доминиканской Республике — 4, Польша 2, Италия — 2, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшелские острова — 1, Нидерланды — 1.
Так, еще 6 украинцев за рубежом — выздоровели. Четверо в Японии и по одному в Польше и Италии.
Отмечается, что 3 гражданина Украины за рубежом — умерли.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.