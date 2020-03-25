Диппредставительства помогли вернуться из-за границы почти 80 тыс. украинцев - МИД

КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 20:00 24 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 78 592 гражданина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центре МИД Украины в Telegram, что было сделано во вторник вечером.