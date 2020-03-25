Дипустанови сприяли поверненню з-за кордону майже 80 тис. українців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 20:00 24 березня до України за сприяння дипустанов повернулось 78 592 громадянина. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення оперативного пресцентру МЗС України у Telegram, що було зроблено у вівторок ввечері.
“Станом на 20:00 24 березня 78 592 громадянина вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, 152 громадянина України перебуває на карантині: Австралія — 2, Бразилія — 16, В’єтнам — 8, Катар — 1, Китай — 1, Куба — 1, Молдова — 2, Нідерланди, — 1, ОАЕ — 3, Польща — 106, Румунія — 1, США — 2, ФРН — 7, Чорногорія — 1.
Ще 18 громадян України за кордоном проходить лікування: у Німеччині — 5, у Домініканській Республіці — 4, Польща −2, Італія — 2, Іспанія — 1, ОАЕ — 2, Сейшельські острови — 1, Нідерланди — 1.
Так, ще 6 українців за кордоном — одужали. Четверо в Японії та по одному в Польщі та Італії.
Зазначається, що 3 громадянина України за кордоном — померли.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.