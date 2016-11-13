Дипломаты отправились в Нью-Йорк для поддержки резолюции Украины по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинская делегация отправилась в Нью-Йорк для поддержки резолюции Украины по Крыму, рассмотрение которой запланировали в Генассамблее ООН 15 ноября. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, передает УНН.
"Опять вылет. На этот раз Нью-Йорк. 15 ноября планируется голосование за резолюцию по Крыму в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с Сергеем Кислицей, Мустафой Джемилевым и другими дипломатами будем работать для поддержки инициативы украинского правительства", - написала она.
По словам Э.Джаппар, резолюция касается репрессий, которые продолжаются на оккупированном полуострове уже почти три года. Она не является политической, а имеет характер гуманитарной, правозащитной. Практическим воплощением резолюции может быть мониторинговая миссия, которая будет контролировать ситуацию с нарушением прав человека в Крыму.
В то же время она отметила, что эта резолюция не является переподтверждением Резолюция 262 от 27.03.2014 г., которая осудила незаконную аннексию и подтвердила территориальную целостность Украины. По ее словам, некорректно джидать 101 голос "за" и сравнивать эту резолюцию с 262-й, поскольку месседжи и суть двух документов различны.
Также она отметила, что российская делегация "высадилась огромным десантом в здании ООН". По словам Э.Джаппар, их цель - убедить делегации стран-членов не голосовать за украинскую инициативу.
Как сообщал УНН, третий Комитет ООН будет рассматривать резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму во вторник, 15 ноября.
Напомним, Украина подготовила проект резолюции ООН, осуждающей нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также требует от российских властей допустить на территорию полуострова наблюдателей ООН.