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Дипломати вирушили до Нью-Йорка для підтримки резолюції України з Криму

Дипломати вирушили до Нью-Йорка для підтримки резолюції України з Криму

Київ • УНН

 • 11376 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українська делегація вирушила до Нью-Йорка для підтримки резолюції України щодо Криму, розгляд якої заплановано в Генасамблеї ООН 15 листопада. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар, передає УНН.

“Знову виліт. Цього разу Нью-Йорк. 15 листопада планується голосування резолюції з Криму в рамках Генеральної Асамблеї ООН. Разом з Сергієм Кислицею, Мустафою Джемілєвим та іншими дипломатами працюватимемо на підтримку ініціативи українського уряду”, — написала вона.

За словами Е.Джаппаре, резолюція стосується репресій, яки тривають на окупованому півострові вже майже три роки. Вона не є політичною, а має характер гуманітарної, правозахисної. Практичним втіленням резолюції може бути моніторингова місія, яка контролюватиме ситуацію з порушенням прав людини в Криму.

Водночас вона зазначила, що ця резолюція не є перепідтвердженням резолюціі 262 від 27.03.2014, яка засудила незаконну анексію та підтвердила територіальну цілісність України. За її словами, некоректно чекати 101 голос “за” та порівнювати цю резолюцію із 262-ю, оскільки месиджі та суть двох документів різні.

Також вона наголосила, що російська делегація “висадилася величезним десантом в будинку ООН”. За словами Е.Джаппаре, їхня мета — переконати делегації країн-членів не голосувати за українську ініціативу.

Як повідомляв УНН, третій Комітет ООН буде розглядати резолюцію щодо порушень прав людини в Криму у вівторок, 15 листопада.

Нагадаємо, Україна підготувала проект резолюції ООН, яка засуджує порушення прав людини в включеному Росією Криму, а також вимагає від російської влади допустити на територію півострова спостерігачів ООН.

Українські Національні Новини

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