"Динамо" одержало разгромный выигрыш над "Минаем"

Детали

Все голы в матче пришлись на второй тайм. На 51 минуте дальним ударом отметился Сергей Сидорчук, открыв счет в рамках атаки вторым темпом. Через пять минут "динамовцы" заработали право на штрафной и Де Пена обводным ударом удвоил преимущество. В этом моменте защитник гостей Малепе получил красную карточку.

Точку в игре поставил Жерсон Родригес ударом с пенальти - 3:0.

Дополнение

"Минай" продолжил пропускную серию до рекордных 9 матчей - 13 очков и 12-я ступень. "Динамо" идет лидером и опережает "Шахтер" на четыре очка.