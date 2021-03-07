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"Динамо" одержало разгромный выигрыш над "Минаем"

Киев  •  УНН

 • 16772 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Киевское "Динамо" в матче на НСК "Олимпийский" одержало убедительную победу в поединке 17 тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

Детали

Все голы в матче пришлись на второй тайм. На 51 минуте дальним ударом отметился Сергей Сидорчук, открыв счет в рамках атаки вторым темпом. Через пять минут "динамовцы" заработали право на штрафной и Де Пена обводным ударом удвоил преимущество. В этом моменте защитник гостей Малепе получил красную карточку.

Точку в игре поставил Жерсон Родригес ударом с пенальти - 3:0.

Дополнение

"Минай" продолжил пропускную серию до рекордных 9 матчей - 13 очков и 12-я ступень. "Динамо" идет лидером и опережает "Шахтер" на четыре очка.

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