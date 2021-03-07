"Динамо" одержало разгромный выигрыш над "Минаем"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Киевское "Динамо" в матче на НСК "Олимпийский" одержало убедительную победу в поединке 17 тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Детали
Все голы в матче пришлись на второй тайм. На 51 минуте дальним ударом отметился Сергей Сидорчук, открыв счет в рамках атаки вторым темпом. Через пять минут "динамовцы" заработали право на штрафной и Де Пена обводным ударом удвоил преимущество. В этом моменте защитник гостей Малепе получил красную карточку.
Точку в игре поставил Жерсон Родригес ударом с пенальти - 3:0.
Дополнение
"Минай" продолжил пропускную серию до рекордных 9 матчей - 13 очков и 12-я ступень. "Динамо" идет лидером и опережает "Шахтер" на четыре очка.