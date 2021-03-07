"Динамо" здобуло розгромний виграш над "Минаєм"

Деталі

Усі голи у матчі прийшлися на другий тайм. На 51 хвилині дальнім ударом відзначився Сергій Сидорчук, відкривши рахунок в рамках атаки другим темпом. Через п'ять хвилин "динамівці" заробили право на штрафний і Де Пена обвідним ударом подвоїв перевагу. У цьому моменті захисник гостей Малепе отримав червону картку.

Крапку у грі поставив Жерсон Родрігес ударом з пенальті – 3:0.

Доповнення

"Минай" продовжив пропускну серію до рекордних 9 матчів – 13 очок і 12 сходинка. "Динамо" йде лідером і випереджає "Шахтар" на чотири очки.