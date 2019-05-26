"Динамо" благодаря двум ассистам Де Пени в концовке одержало победу над "Львовом"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В стартовом поединке соревновательного дня 31 тура УПЛ в гости к киевскому "Динамо" на НСК "Олимпийский" приезжал ФК "Львов", передает корреспондент УНН.
Более активно матч начали футболисты гостевого коллектива, которые создали несколько возможностей для взятия ворот и в одном из них отличились голом. Вратарь Бущан допустил позиционную ошибку и пропустил мяч в ближний угол.
На 78 минуте Карлоса Де Пена оставили никем не прикрытым на подступах к левой части штрафной откуда игрок навесил результативно на голову Беседина. Победный гол забил Никита Бурда. Защитник отличился головой после розыгрыша углового - 2:1.
Отметим, что обе команды не будут решать судьбу мест в заключительном туре УПЛ - "Динамо" с 9 очками 2-й, "Львов" с 34-ю - 9-й.