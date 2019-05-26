"Динамо" завдяки двом асистам Де Пени в кінцівці здобуло перемогу над "Львовом"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У стартовому поєдинку змагального дня 31 туру УПЛ в гості до київського "Динамо" на НСК "Олімпійський" приїздив ФК "Львів", передає кореспондент УНН.

Більше активно матч почали футболісти гостьового колективу, які створили кілька нагод для взяття воріт і в одному із них відзначилися голом. Воротар Бущан припустився позиційної помилки і пропустив м'яч у ближній кут.

На 78 хвилині Карлоса Де Пену залишили ніким не прикритим на підступах до лівої частини штрафної звідки гравець навісив результативно на голову Бесєдіна. Переможний гол забив Микита Бурда. Оборонець відзначився головою після розіграшу з кутового – 2:1.

Відзначимо, що обидві команди не будуть вирішувати долю місць в заключному турі УПЛ – "Динамо" з 9 очками 2-й, "Львів" із 34-ма – 9-й.

Українські Національні Новини

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