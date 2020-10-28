"Динамо" потеряло преимущество в два мяча и сыграло вничью против клуба Реброва
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Киевское "Динамо" упустило победу в гостевой баталии второго тура группового этапа Лиги чемпионов над венгерским "Ференцварошем", которым руководит украинец Сергей Ребров, передает корреспондент УНН.
После неиспользованного момента Караваева, "Динамо" заработало право на пробитие пенальти на 28 минуте - украинец Игорь Харатин сыграл рукой в собственной штрафной. Его уверенно ударом низом реализовал Цыганков. На 41 минуте "бело-синие" удвоили преимущество. Прострел Буяльского на дальней штанге замкнул Карлос Де Пена.
После отдыха венгры заиграли активнее. Много времени "Динамовцы" дали сопернику в собственной штрафной зоне на 59 минуте. В это время Токмак Нгуен пробил и от дальней штанги мяч влетел в сетку.
На 86 минуте Сидорчук пошел прямой ногой в капитана хозяев и получил вторую желтую карточку, а с ним и изъятия. На 90 минуте "Динамо" не устояло. Мяч влетел в сетку от Боли - 2:2.
Отметим, что украинец Зубков сыграл полный поединок за "Ференцварош", а Харатин был заменен на 65 минуте.
Добавим, у обеих команд стало по одному баллу в квартете G.