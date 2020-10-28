"Динамо" втратило перевагу у два м'ячі та зіграло внічию проти клубу Реброва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Київське “Динамо” втратило перемогу у гостьовій баталії другого туру групового етапу Ліги чемпіонів над угорським “Ференцварошом”, яким керує українець Сергій Ребров, передає кореспондент УНН.
Після невикористаного моменту Караваєва, “Динамо” заробило право на пробиття пенальті на 28 хвилині — українець Ігор Харатін зіграв рукою у власному штрафному. Його впевнено ударом низом реалізував Циганков. На 41 хвилині “біло-сині” подвоїли перевагу. Простріл Буяльського на дальній стійці замкнув Карлос Де Пена.
Після відпочинку угорці заграли активніше. Багато часу “Динамівці” дали супернику у власній карній зоні на 59 хвилині. В цей час Токмак Нгуен пробив і від дальньої штанги м’яч влетів у сітку.
На 86 хвилині Сидорчук пішов прямою ногою в капітана господарів та отримав другу жовту картку, а з ним і вилучення. На 90 хвилині “Динамо” не встояло. М’яч влетів у сітку від Болі — 2:2.
Зазначимо, що українець Зубков відіграв повний поєдинок за “Ференцварош”, а Харатін був замінений на 65 хвилині.
Додамо, у обох команд стало по одному балу в квартеті G.