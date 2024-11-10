«Динамо» возвращается на вершину УПЛ после матча с »Полесьем»
Киев • УНН
«Динамо» победило „Полесье“ со счетом 2:1, а Ярмоленко отметился юбилейным голом
Киевское «Динамо» в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги встретилось с «Полесьем», передает УНН.
«Динамо» обыграло „Полесье“ со счетом 2:1
Первым гол забил «динамовец» Владислав Ванат. За ним Андрей Ярмоленко реализовал пенальти на 27-й минуте матча, удвоив преимущество столичного клуба. Автором единственного гола «Полесья» стал Алексей Гуцуляк.
Добавим, что для Ярмоленко этот гол стал 110-м в чемпионатах Украины.
Благодаря этой победе «Динамо» вернулось в лидеры чемпионата Украины. Киевляне имеют 32 очка и опережают «Александрию» по дополнительным показателям.
Напомним,
«Шахтер» одержал волевую победу над „Зарей“ после пропущенного гола. «Горняки» занимают третью строчку в турнирной таблице.