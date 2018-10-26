"Динамо" в меньшинстве вырвали победу у "Ренн"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Французский “Ренн” в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы дома принимал киевское “Динамо”, передает корреспондент УНН.
Уже на второй минуте киевляне должны были выходить вперед — с метров пяти Морозюк расстреливал ворота французов и попал в перекладину. Однако украшением матча и всего тура Лиги Европы стало взятие ворот “Ренна” в исполнении поляка Томаша Кендзера, который закрутил мяч под перекладину с достаточно дальней дистанции.
До перерыва французы вернули ничейные цифры на табло. Из-за ошибки Дениса Бойко игровой снаряд со штрафного попал в сетку от Гренье. На 85 минуте за вторую желтую карточку поле покинул Шепелев. Казалось в “Ренна” будет больше шансов чтобы отличиться, однако все произошло по-другому: комбинацию Сидклея, Сидорчука и Че Че реализовал Буяльский — 1:2.
Добавим также, “динамовцы” получили первую победу в группе и вышли на лидирующие позиции с “Астаной” — по 5 пунктов. В “Ренн” 3, “Яблонца” — 2.