"Динамо" у меншості вирвало перемогу у "Ренну"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Французький “Ренн” в рамках 3-го туру групової стадії Ліги Європи вдома приймав київське “Динамо”, передає кореспондент УНН.
Вже на другій хвилині кияни мали виходити вперед — з метрів п’яти Морозюк розстрілював ворота французів і влучив у поперечину. Проте окрасою матчу і всього туру Ліги Європи стало взяття воріт “Ренну” у виконанні поляка Томаша Кендзьори, який закрутив м’яч під перекладину з достатньо далекої дистанції.
До перерви французи повернули нічийні цифри на табло. Через помилку Дениса Бойка ігровий снаряд зі штрафного потрапив у сітку від Греньє. На 85 хвилині за другу жовту картку поле покинув Шепелєв. Здавалося у “Ренна” буде більше шансів аби відзначитися, проте все сталося по-іншому: комбінацію Сідклея, Сидорчука та Че Че реалізував Буяльський — 1:2.
Додамо також, “динамівці” одержали першу звитягу у групі та вийшли на лідируючі позиції із “Астаною” — по 5 пунктів. У “Ренну” 3, “Яблонця” — 2.