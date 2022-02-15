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15 марта, 19:03 • 100610 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129735 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116473 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110604 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101008 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97865 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85392 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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"Динамо" U-19 получило соперника по 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 получило соперника по 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Киев • УНН

 • 15268 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Юношеской лиги УЕФА, по итогам которого была сформирована вся сетка плей-офф турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ и “Динамо”.

Детали

Киевское “Динамо” U-19 пробился в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, одолев испанский “Депортиво” в стыковом поединке в серии пенальти. Участие в этой стадии примут победители групп Пути Лиги чемпионов и победители стыковых матчей.

Согласно результатам жеребьевки в 1/8 финала “Динамо” дома встретится с португальским “Спортингом”. Матч состоится 1/2 марта.

Другие пары 1/8 финала приобрели следующий вид:

“Ливерпуль” — “Генк”

“Реал” Мадрид — “Атлетико” Мадрид

“АЗ Алкмаар” — “Ювентус”

“Манчестер Юнайтед” — “Боруссия” Дортмунд

“Жилина” — “Зальцбург”

“Пари Сен-Жермен” — “Севилья”.

Дополнение

Победитель дуэли в четвертьфинале выйдет на лучшего в паре “Мідтьюлланн” (Дания) — “Бенфика” (Португалия) и сыграет на своем поле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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