"Динамо" U-19 получило соперника по 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Юношеской лиги УЕФА, по итогам которого была сформирована вся сетка плей-офф турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ и “Динамо”.
Детали
Киевское “Динамо” U-19 пробился в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, одолев испанский “Депортиво” в стыковом поединке в серии пенальти. Участие в этой стадии примут победители групп Пути Лиги чемпионов и победители стыковых матчей.
Согласно результатам жеребьевки в 1/8 финала “Динамо” дома встретится с португальским “Спортингом”. Матч состоится 1/2 марта.
Другие пары 1/8 финала приобрели следующий вид:
“Ливерпуль” — “Генк”
“Реал” Мадрид — “Атлетико” Мадрид
“АЗ Алкмаар” — “Ювентус”
“Манчестер Юнайтед” — “Боруссия” Дортмунд
“Жилина” — “Зальцбург”
“Пари Сен-Жермен” — “Севилья”.
Дополнение
Победитель дуэли в четвертьфинале выйдет на лучшего в паре “Мідтьюлланн” (Дания) — “Бенфика” (Португалия) и сыграет на своем поле.