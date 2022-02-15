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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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“Динамо” U-19 отримало суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

“Динамо” U-19 отримало суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Київ • УНН

 • 15271 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування Юнацької ліги УЄФА, за підсумками якого була сформована вся сітка плей-офф турніру, інформує УНН з посиланням на сайти УАФ та “Динамо”.

Деталі

Київське “Динамо” U-19 пробилося до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, здолавши іспанський “Депортіво” в стиковому поєдинку в серії пенальті. Участь у цій стадії візьмуть переможці груп Шляху Ліги чемпіонів та переможці стикових матчів.

Згідно з результатами жеребкування, в 1/8 фіналу “Динамо” вдома зустрінеться з португальським “Спортінгом”. Матч відбудеться 1/2 березня.

Інші пари 1/8 фіналу набули наступного вигляду:

“Ліверпуль” — “Генк”

“Реал” Мадрид — “Атлетіко” Мадрид

“АЗ Алкмаар” — “Ювентус”

“Манчестер Юнайтед” — “Боруссія” Дортмунд

“Жиліна” — “Зальцбург”

“Парі Сен-Жермен” — “Севілья”.

Доповнення

Переможець дуелі у чвертьфіналі вийде на кращого в парі “Мідтьюлланн” (Данія) — “Бенфіка” (Португалія) і зіграє на власному полі.

Українські Національні Новини

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