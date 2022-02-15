“Динамо” U-19 отримало суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування Юнацької ліги УЄФА, за підсумками якого була сформована вся сітка плей-офф турніру, інформує УНН з посиланням на сайти УАФ та “Динамо”.
Деталі
Київське “Динамо” U-19 пробилося до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, здолавши іспанський “Депортіво” в стиковому поєдинку в серії пенальті. Участь у цій стадії візьмуть переможці груп Шляху Ліги чемпіонів та переможці стикових матчів.
Згідно з результатами жеребкування, в 1/8 фіналу “Динамо” вдома зустрінеться з португальським “Спортінгом”. Матч відбудеться 1/2 березня.
Інші пари 1/8 фіналу набули наступного вигляду:
“Ліверпуль” — “Генк”
“Реал” Мадрид — “Атлетіко” Мадрид
“АЗ Алкмаар” — “Ювентус”
“Манчестер Юнайтед” — “Боруссія” Дортмунд
“Жиліна” — “Зальцбург”
“Парі Сен-Жермен” — “Севілья”.
Доповнення
Переможець дуелі у чвертьфіналі вийде на кращого в парі “Мідтьюлланн” (Данія) — “Бенфіка” (Португалія) і зіграє на власному полі.