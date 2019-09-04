"Динамо" U-19 узнали соперников в Юношеской Лиге УЕФА

В первом раунде киевское "Динамо" встретится с македонской "Шкендией". Первый матч "бело-синие" проведут на своем поле.

Во втором раунде победитель пары попадет на победителя пары "Богемиан" (Ирландия) - "ПАОК" (Греция).

Отметим, что матчи первого раунда состоятся 2 и 23 октября, второго - 6 и 27.