"Динамо" U-19 дізналося суперників в Юнацькій Лізі УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У швейцарському Ньоні завершилося жеребкування двох раундів Юнацької Ліги УЄФА. Про це сказано на сайті "Динамо", передає УНН.
У першому раунді київське "Динамо" зустрінеться з північномакедонською "Шкендією". Перший матч "біло-сині" проведуть на своєму полі.
У другому раунді переможець пари потрапить на переможця пари "Богеміан" (Ірландія) – "ПАОК" (Греція).
Відзначимо, що матчі першого раунду відбудуться 2 та 23 жовтня, другого – 6 та 27.