"Динамо" начало переговоры о трансфере защитника сборной Туниса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Защитник французского “Дижона” и сборной Туниса Уссама Хаддад рассматривается, как вариант усиления для киевского “Динамо”, передает УНН со ссылкой на Twitter “Football Tunisien”.
Хаддад выступает за французский “Дижон” на позиции левого и центрального защитника. В текущем сезоне тунисец сыграл 12 матчей за французский клуб, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.
Сообщается, что окружение футболиста уже начало переговоры с представителями “Динамо”.
Примечательно, что портал “Transfermarkt” оценивает футболиста в 3 млн. Евро. Его контракт с “Дижон” заканчивается летом 2019 года.
Заметим, что в активе Хаддад 14 матчей и 2 ассиста в составе сборной Туниса. На чемпионате мира-2018 он провел один поединок против Панамы, в котором отметился результативной передачей.