"Динамо" розпочало переговори про трансфер захисника збірної Тунісу

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Захисник французького “Діжона” та збірної Тунісу Уссама Хаддаді розглядається, як варіант підсилення для київського “Динамо”, передає УНН з посиланням на Twitter “Football Tunisien”.

Хаддаді виступає за французький “Діжон” на позиції лівого і центрального захисника. У поточному сезоні тунісець зіграв 12 матчів за французький клуб, в яких забив 1 гол і віддав одну результативну передачу.

Повідомляється, що оточення футболіста вже почало переговори з представниками “Динамо”.

Примітно, що портал “Transfermarkt” оцінює футболіста в 3 млн. євро. Його контракт з “Діжоном” закінчується влітку 2019 року.

Зауважимо, що в активі Хаддаді 14 матчів і 2 ассисти в складі збірної Тунісу. На чемпіонаті світу-2018 він провів один поєдинок проти Панами, в якому відзначився результативною передачею.

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