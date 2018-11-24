"Динамо" розпочало переговори про трансфер захисника збірної Тунісу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Захисник французького “Діжона” та збірної Тунісу Уссама Хаддаді розглядається, як варіант підсилення для київського “Динамо”, передає УНН з посиланням на Twitter “Football Tunisien”.
Хаддаді виступає за французький “Діжон” на позиції лівого і центрального захисника. У поточному сезоні тунісець зіграв 12 матчів за французький клуб, в яких забив 1 гол і віддав одну результативну передачу.
Повідомляється, що оточення футболіста вже почало переговори з представниками “Динамо”.
Примітно, що портал “Transfermarkt” оцінює футболіста в 3 млн. євро. Його контракт з “Діжоном” закінчується влітку 2019 року.
Зауважимо, що в активі Хаддаді 14 матчів і 2 ассисти в складі збірної Тунісу. На чемпіонаті світу-2018 він провів один поєдинок проти Панами, в якому відзначився результативною передачею.