"Динамо" разгромило "Партизан" со счетом 4:1

Начало матча было за гостями, которые прижали киевлян к своим воротам. В одном из эпизодов Бущан спас хозяев. Однако на 6-й минуте динамовцы организовали контрвыпад. Сначала голкипер спас от выстрела Мораеса, но первым на подборе был Морозюк, который забил в пустые ворота, 1:0.

После пропущенного гола гости снова начали давить, однако киевляне удачно защищались, нейтрализовав атаки сербской команды. На 28-й минуте хозяева организовали фланговую атаку, которую реализовал бразильский нападающий "Динамо" Мораес, 2:0. А уже через две минуты бразилец оформил дубль.

На 45-й минуте "Динамо" организовало быстрый контрвыпад, который завершал Шапаренко. К сожалению, мяч попал в сетку ворот, но с внешней стороны. А на 48-й минуте "Партизан" заработал пенальти, который реализовал Марко Еткович.

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Добавим, что 26-й минуте ультрас "Динамо" запели "песню о Путине", которую поддержал весь стадион.

Во втором тайме команды не стали отсиживатся в обороне, а начали первые минуты с атак. В одном из эпизодов хозяев спас Бущан. А на 55-й минуте проход Шапаренко с центра поля остановил голкипер гостей Стойкович.

На 58-й минуте голкипер хозяев спас от второго пропущенного гола, Бущана "расстреливали" из пределов вратарской площадки. После активных 15 минут второго тайма динамовцы "взяли" игру под свой контроль. И на 76-й минуте Цыганков, пройдя нескольких соперников, заработал пенальти, который уверенно реализовал Мораес, оформив хет-трик.

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До конца матча "динамовцы" уверенно довели игру до победы - 4:1.

Таким образом "Динамо" набрало 13 очков в своей группе и с первого места выходит в плей-офф Лиги Европы.

Добавим, что на матче присутствовали 14637 болельщиков.