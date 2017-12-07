“Динамо” розгромило “Партизан” із рахунком 4:1
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Київське “Динамо” у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи на НСК “Олімпійський” впевнено переграло сербський “Партизан”, передає кореспондент УНН.
Початок матчу був за гостями, які притисли киян до своїх воріт. В одному з епізодів Бущан врятував господарів. Однак на 6-й хвилині динамівці організували контрвипад. Спочатку голкіпер врятував від пострілу Мораєса, але першим на підбиранні був Морозюк, який забив у порожні ворота, 1:0.
Після пропущеного голу гості знову почали тиснути, однак кияни вдало захищалися, нейтралізовували атаки сербської команди. На 28-й хвилині господарі організували флангову атаку, яку реалізував бразильський нападник “Динамо” Мораєс, 2:0. А вже через дві хвилини бразилець оформив дубль.
На 45-й хвилині “Динамо” організувало швидкий контрвипад, який завершував Шапаренко. На жаль, м'яч потрапив у сітку воріт, але із зовнішньої сторони. А на 48-й хвилині “Партизан” заробив пенальті, який реалізував Марко Єтковіч.
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Додамо, що 26-й хвилині ультрас “Динамо” заспівали “пісню про Путіна”, яку підтримав весь стадіон.
У другому таймі команди не стали відсижуватися в обороні, а почали перші хвилини з атак. В одному із епізодів господарів врятував Бущан. А на 55-й хвилині прохід Шапаренка з центра поля зупинив голкіпер гостей Стойкович.
На 58-й хвилині голкіпер господарів врятував від другого пропущеного голу, Бущана “розстрілювали” з меж воротарського майданчику. Після активних 15-ти хвилин другого тайму, динамівці “взяли” гру під свій контроль. І на 76-й хвилині Циганков, пройшовши декількох суперників заробив пенальті, який впевнено реалізував Мораєс, оформивши хет-трик.
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До кінця матчу “динамівці” впевнено довели гру до перемоги — 4:1
Таким чином “Динамо” набрало 13 очок в своїй групі і з першого місця виходить до плей-оф Ліги Європи.
Додамо, що на матчі були присутні 14637 вболівальників.