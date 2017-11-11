Динамо проведет спарринг с победителем Лиги АТО

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Паузу в ноябрьском календаре матчей, связанную с проведением матчей национальных сборных, киевское "Динамо" заполнит контрольным поединком с ФК "Президентский полк". Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.

В отчетной встрече за "Динамо" сыграют футболисты первого и молодежного составов, получив необходимую игровую практику.

Сообщается, что серьезно готовится к ответственной встречи на высшем уровне и ФК "Президентский полк". 2017 стал для команды крайне успешным, она победила во Всеукраинской футбольной Лиге участников АТО и стала обладателем Кубка Героев АТО. Эти два престижных турнира проводятся под эгидой Федерации футбола участников АТО.

Таким образом, поединок "Динамо" - ФК "Президентский полк" состоится 11 ноября на поле номер 7 НТВ "Динамо" в Чапаевке. Начало в 13:00.

Добавим, что после контрольной игры Александр Хацкевич будет ожидать возвращения сборников и с понедельника начнет с клубом подготовку к поединку с "Звездой".

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