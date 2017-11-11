Динамо проведе спаринг із переможцем Ліги АТО

У звітній зустрічі за "Динамо" зіграють футболісти першого і молодіжного складів, отримавши необхідну ігрову практику.

Повідомляється, що серйозно готується до відповідальної зустрічі на найвищому рівні і ФК "Президентський полк". 2017 рік став для команди вкрай успішним, вона перемогла у Всеукраїнській футбольній Лізі учасників АТО та стала володарем Кубка Героїв АТО. Ці два престижних турніри проводяться під егідою Федерації футболу учасників АТО.

Таким чином, поєдинок "Динамо" - ФК "Президентський полк" відбудеться 11 листопада на поле номер 7 НТБ "Динамо" в Чапаєвці. Початок о 13:00.

Додамо, що після контрольної гри Олександр Хацкевич буде очікувати на повернення збірників і з понеділка розпочне із клубом підготовку до поєдинку із "Зіркою".