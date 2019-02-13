"Динамо" попало в топ-20 клубов мира по мифическому статусу

В целом рейтинг включает в себя 21 клуб, которые имеют больших легенд, а их история не оставит равнодушными.



Вице-чемпион Украины занял 17-ю строчку сразу после американского ФК "Нью-Йорк Космос" и впереди итальянского "Торино".

В лидерах оказался бывший соперник "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов 2018/19 годов нидерландский "Аякс". В пятерку также вошел мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Бока Хуниорс".



Заметим, что в своей международной истории "Динамо" дважды приобретало Кубок обладателей кубков, однажды Суперкубок УЕФА, а также трижды доходили до полуфинала Кубка чемпионов (Лиги чемпионов).