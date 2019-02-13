"Динамо" попало в топ-20 клубов мира по мифическому статусу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Авторитетное французское спортивное издание "France Football" включило киевское "Динамо" в топ-20 мифических клубов, то есть тех, которые внесли ощутимый вклад в развитие футбола или отличились выдающимися достижениями, сообщает УНН со ссылкой на "Sport Witness".
В целом рейтинг включает в себя 21 клуб, которые имеют больших легенд, а их история не оставит равнодушными.
Вице-чемпион Украины занял 17-ю строчку сразу после американского ФК "Нью-Йорк Космос" и впереди итальянского "Торино".
В лидерах оказался бывший соперник "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов 2018/19 годов нидерландский "Аякс". В пятерку также вошел мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Бока Хуниорс".
Заметим, что в своей международной истории "Динамо" дважды приобретало Кубок обладателей кубков, однажды Суперкубок УЕФА, а также трижды доходили до полуфинала Кубка чемпионов (Лиги чемпионов).