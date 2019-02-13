"Динамо" потрапило до топ-20 клубів світу за міфічним статусом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Авторитетне французьке спортивне видання "France Football" включило київське "Динамо" в топ-20 міфічних клубів, тобто тих, які внесли відчутній внесок у розвиток футболу або відзначилися видатними досягненнями, повідомляє УНН з посиланням на "Sport Witness".
Загалом рейтинг включає в себе 21 клуб, які мають великих легенд, а їх історія не залишить байдужими.
Віце-чемпіон України посів 17-й рядок одразу за американським ФК "Нью-Йорк Космос" та попереду італійського "Торіно".
В лідерах опинився колишній суперник "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 років нідерландський "Аякс". До п'ятірки також увійшов мадридський "Реал", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" та "Бока Хуніорс".
Зауважимо, що у своїй міжнародній історії "Динамо" двічі здобувало Кубок володарів кубків, одного разу Суперкубок УЄФА, а також тричі доходили до півфіналу Кубку чемпіонів (Ліги чемпіонів).