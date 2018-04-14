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"Динамо" победило "Шахтер" в "украинском классико"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Харьковский ОСК "Металлист" в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги принял центральный поединок чемпионата между "Шахтером" и "Динамо", передает корреспондент УНН.

Первый голевой момент во встрече создали гости из Киева. Угловой обернулся ударом головой Кендзеры в перекладину ворот.

"Шахтер" ответил опасным ударом в нижний угол от Марлоса - мимо. Еще один опасный момент создал Артем Беседин, которому считанных сантиметров не хватило до гола.

Обрезка Хочолавы у собственной штрафной привела к забитому мячу Шепелева на 32 минуте, который стал единственным в противостоянии - 0:1.

Стоит вспомнить возможность Марлоса, но удар натурализованного украинца принял на себя каркас ворот.

Добавим, что "Динамо" набрали 60 очков и сократили отставание от "горняков" до трех баллов.

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