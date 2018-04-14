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"Динамо" перемогло "Шахтар" в "українському класико"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Харківський ОСК "Металіст" в рамках 27-го туру Української Прем'єр-ліги прийняв центральний поєдинок чемпіонату між "Шахтарем" і "Динамо", передає кореспондент УНН.

Перший гольовий момент у зустрічі створили гості з Києва. Кутовий обернувся ударом головою Кендзьори в поперечину воріт.

"Шахтар" відповів небезпечним ударом в нижній кут від Марлоса – повз ворота. Ще один небезпечний момент створив Артем Бесєдін, якому лічених сантиметрів не вистачило до голу.

Обрізка Хочолави біля власного штрафного призвела до забитого м'яча Шепєлєва на 32 хвилині, який став єдиним у протистоянні – 0:1.

Варто згадати нагоду Марлоса, але удар натуралізованого українця прийняв на себе каркас воріт.

Додамо, що "Динамо" набрали 60 очок і скоротили відставання від "гірників" до трьох балів.

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